Смотри первым качественные фильмы и сериалы

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Новинки 2020

Ривердэйл 4 сезон смотреть онлайн

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Ривердэйл
Ривердейл 3 сезон онлайн рассказывает зрительской аудитории о жизни жизнерадостного и чрезвычайно активного парнишки по имени Арчи. Он обожает музыку, поэтому не удивительно, что именно с ней планирует связать собственное будущее. Естественно, родители не разделяют желаний сына, так как хотят,
Год: 2017
Жанр: Детективы / Драмы / Криминал / Мелодрамы
Режиссер: Гэбриел Корреа, Роб Шейденгланц, Кевин Родни Салливан
Актеры: Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Кейси Котт, Мэделин Петш, Мэдхен Амик, Скит Ульрих, Марисоль Николс, Марк Консуэлос
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29 февраль 2020

Чёрный список 7 сезон смотреть онлайн

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Чёрный список
Чёрный список 6 сезон онлайн разворачивается вокруг Реймонда Редингтона – опытного агента ФБР, который оказывается мишенью для своих коллег. В недалеком прошлом он с гордостью носил титул лучшего сотрудника. Мужчина трудился на правительство и честно выполнял обязанности, отдавая все силы. На его
Год: 2013
Жанр: Детективы / Драмы / Криминал / Триллеры
Режиссер: Майкл В. Уоткинс, Билл Роу, Эндрю МакКарти
Актеры: Джеймс Спэйдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Хишам Тафик, Амир Арисон, Можан Марно, Райан Эгголд, Сьюзан Бломмарт, Баз
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29 февраль 2020

Зачарованные 2 сезон смотреть онлайн

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Зачарованные
Три родные сёстры недавно узнали, что их мама умерла. Для каждой это естественно большая трагедия, но они должны стараться жить дальше. У каждой из девушек свой характер. Мэйси является типичной заучкой, которая все своё свободное время проводит за учебниками. Ей совершено неинтересен окружающий
Год: 2018
Жанр: Драмы
Режиссер: Ванесса Парис, Стюарт Гиллард, Майкл А. Алловиц
Актеры: Мелони Диас, Мадлен Манток, Сара Джеффери, Руперт Эванс, Nick Hargrove, Сер'Дариус Блэйн, Эллен Тамаки, Jordan Donica, Натали Холл, Крэйг Паркер
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29 февраль 2020

Легенды завтрашнего дня 5 сезон смотреть онлайн

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Легенды завтрашнего дня
Захватывающий телесериал Легенды завтрашнего дня 4 сезон рассказывает об отчаянном путешественнике, пересекающем временное пространство. Хантер Рип – единственный представитель сообщества «Хранители времени», который искренне переживает за настоящее, а также будущее людской цивилизации. Вандал
Год: 2016
Жанр: Боевики / Драмы / Фантастика
Режиссер: Дэвид Геддес, Дермотт Даунс, Грегори Смит
Актеры: Брэндон Рут, Кейти Лотц, Эми Пембертон, Доминик Пёрселл, Ник Зано, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Франц Драмех, Виктор Гарбер, Tala Ashraife, Джесс Макаллан
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29 февраль 2020

Медики Чикаго 5 сезон смотреть онлайн

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Медики Чикаго
Главные герои работают в городской клинике, пользующейся большой популярностью. Почему у больницы такая невероятная слава? Оказывается, там трубятся исключительно лучшие профессионалы, способные справиться даже с самым безнадежным случаем. Руководит командой строгий и непоколебимый врач, который
Год: 2015
Жанр: Драмы
Режиссер: Майкл Ваксман, Чарльз С. Кэрролл, Фред Бернер
Актеры: Ник Гелфусс, Йайа ДаКоста, Торри ДеВито, Брайан Ти, Марлайн Эффлэк, С. Ипейта Меркерсон, Оливер Платт, Колин Доннелл, Эшленд Томас, Лорена Диас
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29 февраль 2020

Полиция Чикаго 7 сезон смотреть онлайн

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Полиция Чикаго
В шумном Чикаго регулярно проворачиваются разнообразные преступления. Конечно же, правоохранительные органы не остаются в стороне, ведь их долгом является обеспечение безопасности жителей родного города. Современные злоумышленники невероятно ловкие и сообразительные, поэтому полицейским приходится
Год: 2014
Жанр: Боевики / Драмы / Криминал / Триллеры
Режиссер: Марк Тинкер, Эрик Ла Салль, Ник Гомез
Актеры: Джейсон Бех, Джон Седа, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флюгер, Марина Скверчати, Ларойс Хоукинс, Элиас Котеас, Эми Мортон, Арчи Као
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29 февраль 2020

Роковой патруль 1 сезон смотреть онлайн

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Роковой патруль
У каждого члена этой необычной команды однажды была личная трагедия, которая наложила отпечаток на них и полностью изменила их судьбу. Супергерои, которые вошли в состав «Рокового патруля», пережили ужасные события. Но у каждого происшествия в нашей жизни есть и положительные стороны. Каждый стал
Год: 2019
Жанр: Боевики / Детективы / Драмы / Комедии / Фантастика
Режиссер: Дермотт Даунс, Гарри Жиержиан, Крис Мэнли
Актеры: Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Алан Тьюдик, Мэтт Бомер, Брендан Фрейзер, Тимоти Далтон, Райли Шэнэхэн, Мэттью Зук, Джоиван Уэйд, Фил Моррис
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29 февраль 2020

Доказанная невиновность 1 сезон смотреть онлайн

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Доказанная невиновность
Этот сериал рассказывает о людях, не способных решить возникшие у них проблемы и неприятности. Конечно, очень жаль, но иногда случается так, что судебное решение выносится несправедливо. Сейчас в мире главное – деньги. Любой человек, который попадает за решетку, может сунуть денег кому нужно, и
Год: 2019
Жанр: Детективы / Драмы / Криминал
Режиссер: Ховард Дойч, Элоди Кин, Джон Эмиел
Актеры: Рашель Лефевр, Расселл Хорнсби, Винсент Картайзер, Никки М. Джеймс, Райли Смит, Clare O'Connor, Келси Грэммер, Кэйтлин Менер, Кэндис Коук, Катрин Лидстоун
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29 февраль 2020

Сотня 6 сезон смотреть онлайн

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Сотня
Истекло практически сто лет со дня, когда человечество оказалось на пороге полного уничтожения. Из-за кошмарной ядерной катастрофы почти всё живое исчезло. Только немногочисленной компании людей удалось волшебным образом спастись. Все счастливчики погрузились в гигантские корабли и улетели
Год: 2014
Жанр: Детективы / Драмы / Фантастика
Режиссер: Дин Уайт, Эд Фрэйман, П.Дж. Пеше
Актеры: Элайза Тейлор, Мари Авгеропулос, Боб Морли, Генри Йен Кьюсик, Исайя Вашингтон, Пейдж Турко, Рики Уиттл, Ричард Хэрмон, Линдси Морган, Девон Бостик
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29 февраль 2020

Династия 3 сезон смотреть онлайн

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Династия
Две весьма богатые семьи живут в одном большом городе. Каждому из них принадлежат определённые заведения, ведь они являются самыми богатыми людьми в своём месте. Но даже имея столь большие деньги, каждый из них пытается все равно каким-либо образом добиться ещё большего. Они постоянно ведут борьбу
Год: 2017
Жанр: Драмы
Режиссер: Мэтт Эрл Бисли, Майкл А. Алловиц, Джеффри В. Бёрд
Актеры: Элизабет Гиллис, Рафаэль Де Ла Фуэнте, Роберт Кристофер Райли, Сэм Адегоке, Алан Дэйл, Грант Шоу, Мэддисон Браун, Адам Хубер, Wakeema Hollis, Джеймс Маккэй
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29 февраль 2020

Игра в молчанку 1 сезон смотреть онлайн

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Игра в молчанку
"Игра в молчанку" драматический сериал, который расскажет о дружбе, предательстве и о том, сколько готов заплатить и чем, человек, которому есть что терять. Главные герои друзья не разлей вода и всегда вместе, вместе радуются жизни и вместе косячат и отвечают друг за друга. Но однажды произошла
Год: 2016
Жанр: Драмы
Режиссер: Деран Сарафян, Холли Дэйл, Билл Джонсон
Актеры: Дэвид Лайонс, Майкл Рэймонд-Джеймс, Лоренц Тейт, Бри Блэр, Клер ван дер Бом, Деметриус Гросс, Конор О'Фэррелл, Никки Томлинсон, Джимми Гонсалес, Дейдри Генри
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28 февраль 2020

Девушка по вызову 2 сезон смотреть онлайн

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Девушка по вызову
"Девушка по вызову" новый драматический сериал о прелестях и трудностях девушек, предоставляющих элитные эскорт услуги для богатых клиентов. Одна из них новенькая, Кристин, студентка юр фака, которую привела в агентство подруга. Челси, новое имя для клиента, которое выбрала себя главная героиня,
Год: 2016
Жанр: Драмы
Режиссер: Лодж Х. Керриган, Эми Саймец, Аня Марквардт
Актеры: Райли Кио, Пол Спаркс, Мэри Линн Райскаб, Брайони Гласско, Джулия Голден Теллес, Сабрин Рок, Билл Лэйк, Тревор Хэйес, Эйдан Дивайн, Дрю Нельсон
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28 февраль 2020

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